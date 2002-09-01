bloodyfairy85

Переводчик с итальянсого

E-mail: [email protected]

Тел.: (моб.) +7 (916) 567-99-13

Проживание: Москва

Дата рождения: 06.11.1985

Образование высшее

2007 — Гуманитарный институт телевидения и радио вещания им. А. Литовчина, художник-постановщик,

Профессиональный опыт

11.2007 - продолжаю работать , шоу рум Ли-Лу (Линия Чинкуе)

брэнд менеджер

брэнд менеджер марки FURLA.

09.2006 - 08.2007 , дизайнер интерьеров Muzzupappa Guillermo Fabian

переводчик итальянского языка

переговоры с клиентами, устный и письменный переводы контрактов и договоров о поставке мебели и элементов интерьера. выезд к клиентам на момент проведения работ. Опыт с техническим языком связанным с мебелью.

09.2003 - 09.2007 , выстаки: туризм(экспоцентр), Promo Firenze, обувь(экспоцентр), Moscow fashion expo(Crocus Expo).

переводчик итальянского языка

устный, писменный переводы; организатор выставки(устный, письменный переводы); перевод переговоров, оформление заказов, переводчик в дирекции выставки.

09.2002 - продолжаю работать , частные лица

переводчик итальянского языка

устный, писменный переводы.