bloodyfairy85

Полина Борисова bloodyfairy85bloodyfairy85
E-mail: [email protected]
Тел.: (моб.) +7 (916) 567-99-13
Проживание: Москва
Дата рождения: 06.11.1985
Образование высшее
2007 — Гуманитарный институт телевидения и радио вещания им. А. Литовчина, художник-постановщик,
Профессиональный опыт
11.2007 - продолжаю работать , шоу рум Ли-Лу (Линия Чинкуе)
брэнд менеджер
брэнд менеджер марки FURLA.
09.2006 - 08.2007 , дизайнер интерьеров Muzzupappa Guillermo Fabian
переводчик итальянского языка
переговоры с клиентами, устный и письменный переводы контрактов и договоров о поставке мебели и элементов интерьера. выезд к клиентам на момент проведения работ. Опыт с техническим языком связанным с мебелью.
09.2003 - 09.2007 , выстаки: туризм(экспоцентр), Promo Firenze, обувь(экспоцентр), Moscow fashion expo(Crocus Expo).
переводчик итальянского языка
устный, писменный переводы; организатор выставки(устный, письменный переводы); перевод переговоров, оформление заказов, переводчик в дирекции выставки.
09.2002 - продолжаю работать , частные лица
переводчик итальянского языка
устный, писменный переводы.