blue_ocean

Соц Дизайн

Делаю все что связанно с соц дизайном

например Логотип/оформление/постов/сторис/профилей

создания не посредственно с нуля

Логотипов, постов и сторис с нуля

в сети 24/7

при необходимости можно дозвонится

на счет заказов выбор довольно не маленький

в сторону заказчика все зависит от его выбора могу

начиная с превью и плакатов для ютуб и до в плоть до пина в пинрест

имею очень большое портфолио своих самых лучших работ

партфолио могу скинуть в переписке

а там уже ваши пожелания и можно приступать к исполнению))