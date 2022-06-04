blue_ocean

Соц Дизайн
Делаю все что связанно с соц дизайном
например Логотип/оформление/постов/сторис/профилей
создания не посредственно с нуля
Логотипов, постов и сторис с нуля
в сети 24/7
при необходимости можно дозвонится
на счет заказов выбор довольно не маленький
в сторону заказчика все зависит от его выбора могу
начиная с превью и плакатов для ютуб и до в плоть до пина в пинрест
имею очень большое портфолио своих самых лучших работ
партфолио могу скинуть в переписке
а там уже ваши пожелания и можно приступать к исполнению))
Я против войны в Украине!