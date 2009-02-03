blue_paw

Марина Жигарева blue_paw

 
36 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Переводчик(RU-EN; EN-RU;RU-DE;DE-RU)

Образование: Саратовский государственный университет, филфак, английский язык и литература - 2003-2008

Россиская правовая академия Минюста РФ (Филиал в Саратове) - юриспруденция - 2008-2011

Специальность: филолог, препоаватель английского языка, переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Опыт работы: преподаватель английского - 6 месяцев;

переводчик письменных текстов - 1,5 года;

переводчик-волонтер -лето 2006(при делегации из Далласа - города-побратима Саратова)