Переводчик(RU-EN; EN-RU;RU-DE;DE-RU)
Образование: Саратовский государственный университет, филфак, английский язык и литература - 2003-2008
Россиская правовая академия Минюста РФ (Филиал в Саратове) - юриспруденция - 2008-2011
Специальность: филолог, препоаватель английского языка, переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Опыт работы: преподаватель английского - 6 месяцев;
переводчик письменных текстов - 1,5 года;
переводчик-волонтер -лето 2006(при делегации из Далласа - города-побратима Саратова)
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