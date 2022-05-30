blvckrvven

Frontend + Backend = Road to Fullstack! HTML, CSS, JavaScript, C#, .NET

Привет, меня зовут Иван, и я начинающий фрилансер.

Пришел сюда из коммерческой разработки. Опыт коммерческой разработки 3 года.

Мой стэк технологий: HTML, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery, Webpack, REST API, C#, .NET Core, MS SQL, Git.

Мне интересен Frontend, я начинаю изучать фреймворки (React, Vue, Angular). Готов рассмотреть несложный заказ с использованием перечисленных фреймворков.

Люблю приносить пользу людям, поэтому являюсь очень ответственным и предпочитаю делать свою работу максимально качественно и в срок.

Гарантийный срок для бесплатных правок и устранения неточностей: 7 дней после сдачи работы.

Пишите, умею находить общий язык, так что обо всём договоримся!

Связь:

﻿Telegram: https://t.me/Shad0w_Spark