Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Роман.

Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Я прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе»,

изучил современные технологии рекламы и готов использовать их для Вашей

эксклюзивной работы.

Предлагаю Вам:

- бесплатно сделать аудит Вашего сайта (анализ,сравнение, рекомендации), взамен попрошу только отзыв о моей работе;

- качественно настроить интернет рекламу Вашегосайта за небольшую сумму.

Со своей стороны гарантирую ответственный подходи внимательное отношение к решению Ваших задач.

Если Вам это интересно готов обсудить всеподробно.