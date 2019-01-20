bmr76

Роман bmr76

 
50 летРоссия/Ярославль
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Роман. 

Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Я прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе»,

изучил современные технологии рекламы и готов использовать их для Вашей

эксклюзивной работы. 

Предлагаю Вам: 

- бесплатно сделать аудит Вашего сайта (анализ,сравнение, рекомендации), взамен попрошу только отзыв о моей работе; 

- качественно настроить интернет рекламу Вашегосайта за небольшую сумму.

Со своей стороны гарантирую ответственный подходи внимательное отношение к решению Ваших задач.

Если Вам это интересно готов обсудить всеподробно.