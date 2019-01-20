Специалист по рекламе в РСЯ
Меня зовут Роман.
Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Я прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе»,
изучил современные технологии рекламы и готов использовать их для Вашей
эксклюзивной работы.
Предлагаю Вам:
- бесплатно сделать аудит Вашего сайта (анализ,сравнение, рекомендации), взамен попрошу только отзыв о моей работе;
- качественно настроить интернет рекламу Вашегосайта за небольшую сумму.
Со своей стороны гарантирую ответственный подходи внимательное отношение к решению Ваших задач.
Если Вам это интересно готов обсудить всеподробно.
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