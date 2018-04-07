Необходим специалист по созданию инфографики (иллюстрация нескольких статей на английском языке). Знание английского языка на среднем уровне
Иллюстрации и Рисунки9 заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходим специалист по созданию инфографики (иллюстрация нескольких статей на английском языке). Знание английского языка на среднем уровне
Задача: Отдельныестатьи на тему развития и расширения способностей человеческого мозга вследующих категориях:1. Память2. Внимание(концентрация)3. Мышление4. Креативность(творческие способности)5. Эффективность(продуктивность)6. СтрессоустойчивостьЦель: Подготовка аудитории кпоследующему запуску продаж соответствующей продукции, получение лидов (контактов потенциальных клиентов)Концепт: Коротко. О главном. Полезно. Экспертно. Актуально. Жанр: Информационно – познавательные, научно-публицистические. ...