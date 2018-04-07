bms12021

Иван bms12021

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Инфографика

    Необходим специалист по созданию инфографики (иллюстрация нескольких статей на английском языке). Знание английского языка на среднем уровне

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание статей на тему развития способностей человеческого мозга.

    Задача:  Отдельныестатьи на тему развития и расширения способностей человеческого мозга вследующих категориях:1.      Память2.      Внимание(концентрация)3.      Мышление4.      Креативность(творческие способности)5.      Эффективность(продуктивность)6.      СтрессоустойчивостьЦель: Подготовка аудитории кпоследующему запуску продаж соответствующей продукции, получение лидов (контактов потенциальных клиентов)Концепт: Коротко. О главном. Полезно. Экспертно. Актуально. Жанр: Информационно – познавательные, научно-публицистические. ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад