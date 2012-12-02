Нужен человек, который имеет опыт установки/администрирования/использования елиптикс. Есть хранилище, которое уже работает, но периодически возникают проблеммы. Хотелось бы все корректно настроить и сделать стабильным. Интересует как обмен опытом, так и по договоренности помощь, а также интересует ...
Богдан, 29 лет, образование высшее, технический английский,
опыт удаленной работы в команде.
Имею разноплановый опыт программирования в области баз данных, веб,
прикладного по.
Владею:
Perl, PHP, ASP, ASP.NET (VB.NET, C#), C/C++, SQL, ООП, Interbase,
MSSQL, MySQL, Redis, Memcached, Gaerman, Java(applets), JavaScript, HTML, XML, Visual C, GCC,
многопроцесное и многопоточное программирование (Windows, Linux), сетевое
программирование, демоны (Linux).
Умею администрировать и работать с Linux и FreeBSD.
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- Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад