bnbn

Богдан Никовский bnbn

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Богдан, 29 лет, образование высшее, технический английский,

опыт удаленной работы в команде.

Имею разноплановый опыт программирования в области баз данных, веб,

прикладного по.

Владею:

Perl, PHP, ASP, ASP.NET (VB.NET, C#), C/C++, SQL, ООП, Interbase,

MSSQL, MySQL, Redis, Memcached, Gaerman, Java(applets), JavaScript, HTML, XML, Visual C, GCC,

многопроцесное и многопоточное программирование (Windows, Linux), сетевое

программирование, демоны (Linux).

Умею администрировать и работать с Linux и FreeBSD.

PHPJavascriptMySQLHTMLLinuxPerlFreeBSD

  • Настроить елиптикс

    Нужен человек, который имеет опыт установки/администрирования/использования елиптикс. Есть хранилище, которое уже работает, но периодически возникают проблеммы. Хотелось бы все корректно настроить и сделать стабильным. Интересует как обмен опытом, так и по договоренности помощь, а также интересует ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад