Нужен человек, который имеет опыт установки/администрирования/использования елиптикс. Есть хранилище, которое уже работает, но периодически возникают проблеммы. Хотелось бы все корректно настроить и сделать стабильным. Интересует как обмен опытом, так и по договоренности помощь, а также интересует ...