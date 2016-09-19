Дизайн интерьера, декорирование, bnv diz
Высшее профильное образование, диплом с отличием. Стаж работы 10 лет.
Не гонюсь за количеством, нацелена на качество. Беру один проект, уделяю ему все свое внимание и время, пока не сдам не возьму новый. Очень люблю делать хорошие проекты, глубоко вникаю в мелочи и детали.
Разрабатываю проекты интерьеров жилых и общественных помещений. От замеров до качественной 3D-визуализации будущего интерьера.
Дизайн-проект включает в себя:
- Рекомендации по выбору мебели, сантехники, потолочных, напольных, настенных покрытий для каждого помещения
- Полный комплект всех необходимых чертежей по проекту:
- Обмерочный чертеж
- Ведомость чертежей
- План демонтажа
- План монтажа
- План зонирования (расстановка мебели и оборудования)
- План потолка
- План освещения
- План включения освещения
- План розеток и электровыводов
- План пола
- План размещения санитарно-технического оборудования
- Развертка стен
- Визуализации будущего интерьера
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Портфолио
- Кабинет. Коттедж в Санкт-Петербурге181 просмотр
- Квартира в Краснодаре194 просмотра
- Спальня. Коттедж в Санкт-Петербурге.171 просмотр
- Ванная комната в коттедже. Санкт-Петербург164 просмотра
- Ванная комната в коттедже. Санкт-Петербург177 просмотров
- Чертежи.255 просмотров
- Квартира в Москве. Прихожая-коридор.204 просмотра
- Квартира в Москве. Спальня.249 просмотров
- Квартира в Краснодаре. Ванная.226 просмотров
- Квартира в Краснодаре. Детская.934 просмотра
- Экстерьер. Фасад коттеджа.302 просмотра
- Квартира в Москве. Детская.248 просмотров