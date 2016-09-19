bnv-diz

Надежда Бакалова bnv-diz

 
40 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн интерьера, декорирование, bnv diz

Высшее профильное образование, диплом с отличием. Стаж работы 10 лет. 

Не гонюсь за количеством, нацелена на качество. Беру один проект, уделяю ему все свое внимание и время, пока не сдам не возьму новый. Очень люблю делать хорошие проекты, глубоко вникаю в мелочи и детали.

Разрабатываю проекты интерьеров жилых и общественных помещений. От замеров до качественной 3D-визуализации будущего интерьера. 

Дизайн-проект включает в себя:

  - Рекомендации по выбору мебели, сантехники, потолочных, напольных, настенных покрытий для каждого помещения

  - Полный комплект всех необходимых чертежей по проекту:

  • Обмерочный чертеж
  • Ведомость чертежей
  • План демонтажа
  • План монтажа
  • План зонирования (расстановка мебели и оборудования)
  • План потолка
  • План освещения
  • План включения освещения
  • План розеток и электровыводов
  • План пола
  • План размещения санитарно-технического оборудования
  • Развертка стен
  • Визуализации будущего интерьера
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