Дизайн интерьера, декорирование, bnv diz

Высшее профильное образование, диплом с отличием. Стаж работы 10 лет.

Не гонюсь за количеством, нацелена на качество. Беру один проект, уделяю ему все свое внимание и время, пока не сдам не возьму новый. Очень люблю делать хорошие проекты, глубоко вникаю в мелочи и детали.

Разрабатываю проекты интерьеров жилых и общественных помещений. От замеров до качественной 3D-визуализации будущего интерьера.

Дизайн-проект включает в себя:

- Рекомендации по выбору мебели, сантехники, потолочных, напольных, настенных покрытий для каждого помещения

- Полный комплект всех необходимых чертежей по проекту: