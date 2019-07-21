bnyuamklur

Новый доклад о праздниках

Конкретные исторические фигуры присутствия и проявления Традиции разнообразны и в своем собственном смысле разнообразны.

Основным свидетелем традиции является Библия.

При определении отношения Традиции и Священного Писания следует принимать во внимание как решение Совета Трента о том, что «спасающие истины и правила поведения» [т.е.

откровение] «в письменных книгах и неписаных традициях», а также осознание недостаточности тезиса о «двух материальных источниках» Откровения.

С другой стороны, следует подчеркнуть, что Традиция, воплощенная в Писании, является не столько суммой утверждений, сколько постоянным присутствием Откровения и опыта Христа, и она продолжается как посредник Писаний.

Для Церкви это событие, в котором он находит свою керигму и веру, а также критерий их объективации.

Второй Ватиканский Собор принял сакраментально-пневматологическую формулировку Традиции в Совете Трента: словесная и реальная передача, в которой когда-то слово Божье постоянно присутствует в Святом Духе в знаке человеческого слова (СС 9-10).

Исторической темой послания Традиции является вся Церковь, и, таким образом, как Учительский Офис, пользующийся помощью богословов, так и верных - каждый из них по-своему и с правильной ответственностью.

Эти детализированные сущности выполняют церковные функции не как сообщества или группы, возникшей в естественном развитии общества, а как свидетели Традиции, получая правильную помощь и в то же время подчиняясь влиянию Духа https://tradicii.com/na-rozhdestvo-tradicii-vypolnyajjte.html.

В случае Церковного Учреждения можно выделить, подчеркивая его рабскую роль по отношению к слову Божьему, три типа действий, в которых он действует как торговец и в то же время является герменевтом Традиции.

Во-первых, сохранить апостольский депозит и обеспечить его, затем защитить депозит веры в форме издания безошибочных определений и, наконец, выделить подлинную Традицию, чтобы отделить ее от исторических традиций.

Что касается мирян, то благодаря Святому Духу, полученному при крещении, они становятся традициями Откровения и, следовательно, носителями Традиции, а также - по-своему - его герменутами (sensus fidei).

Эти функции выполняются главным образом благодаря широкому свидетельству христианина.

Общий прием веры достаточен для ее представления, без необходимости детального знания ее учения.

В истории есть примеры особой роли мирян, например, в противостоянии арианской ереси или в углублении преданности Марии в последние два столетия.