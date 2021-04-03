Здравствуйте! Не могу сказать что я профессионал в этом деле, но это только начало моего пути. все мы когда то начинаем с нуля. Но и не могу сказать что у меня нету опыта в данной сфере. Я офиально работаю по своей профессии, и мне моя работа нравиться, но хочется разнообразия. В своей основной работе, мне приходиться не только набирать тексты но и составлять официальные документы на основании законодательства РФ, т.е. это и составление приказов и распоряжений, и т.п.