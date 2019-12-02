Спасибо за посещение моего профиля!

Я занимаюсь HTML-версткой. Верстка PixelPerfect, кросс-браузерных, адаптивных сайтов.

Всегда готов выслушать ваши предпочтения, помогу вам при любых непонятных моментах, связанных непосредственно с разработкой вашего сайта.

Обращайтесь в любое время, отвечаю сразу (если это не мой сон-час).

Версии Javascript:

ES5, ES6

Технологии:

XML, HTML

Разметка:

HTML + JS + CSS

Библиотеки + Фреймворки:

Jquery, Bootstrap, Flexbox

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