Владислав Узельман bobbyjackson6bobbyjackson6
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Я занимаюсь HTML-версткой. Верстка PixelPerfect, кросс-браузерных, адаптивных сайтов.
Всегда готов выслушать ваши предпочтения, помогу вам при любых непонятных моментах, связанных непосредственно с разработкой вашего сайта.
Обращайтесь в любое время, отвечаю сразу (если это не мой сон-час).
Версии Javascript:
ES5, ES6
Технологии:
XML, HTML
Разметка:
HTML + JS + CSS
Библиотеки + Фреймворки:
Jquery, Bootstrap, Flexbox
Натяжка на WordPress
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing Page104 просмотра
- Landing page106 просмотров
- Landing page для сайта MUSICON122 просмотра