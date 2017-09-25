Юлия Скорлупкина bobcat_clockworkbobcat_clockwork
35 летРоссия/Брянск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-дизайнер, верстальщик полиграфической продукции. Создание макетов сайтов, афиш, буклетов, флаеров, визиток, логотипов.
Работа с Adobe Photoshop, Easy Paint Tool SAI 2, Sony Vegas, Adobe Illustrator, Cinema 4D. Реставрация, обработка фото, рисование, разработка макетов сайтов и полиграфической продукции, монтаж видео.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сертификат о прохождении курсов, подарочный сертиф180 просмотров
- Создам афишу для мероприятия106 просмотров
- Дизайн-макет визитки.217 просмотров
- Создам логотип компании105 просмотров