bobcat_clockwork

Юлия Скорлупкина bobcat_clockwork

 
35 летРоссия/Брянск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-дизайнер, верстальщик полиграфической продукции. Создание макетов сайтов, афиш, буклетов, флаеров, визиток, логотипов.

Работа с Adobe Photoshop, Easy Paint Tool SAI 2, Sony Vegas, Adobe Illustrator, Cinema 4D. Реставрация, обработка фото, рисование, разработка макетов сайтов и полиграфической продукции, монтаж видео.

IllustratorPhotoshop