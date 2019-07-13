bobcatcommander

Никита Козлов bobcatcommander

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
UX/UI Designer

Здравствуйте, меня зовут Никита.

Мой профиль - UX/UI design. Специализируюсь на создании запоминающихся дизайнерских решений для сайтов и мобильных приложений.

Закончил курсы Киевской школы IT - ProgKievUa, по специальности - UX/UI & Web Design. 

Немного о моих принципах:

  • Исследование, исследование и еще раз исследование! Пока остальные дизайнеры просто копируют очередной дизайн лендинга - я определяю проблему с которой сталкиваются пользователи и нахожу её решение. Это главный принцип который позволяет создавать эффективные проекты.
  • Работаю в современном векторном формате - никаких тяжелых PSD-файлов которые Вашему верстальщику сняться в кошмарах.
  • Четко структурированная иерархия элементов в дизайне - верстальщик получит понятный макет с которым приятно работать, а Вы получите буст к времени исполнения проекта.
  • Слежу за трендами и постоянно развиваюсь.
Инструменты:

  • Figma;
  • Illustrator;
  • Photoshop;
  • Axure;
  • XMind;
  • InVision.
Портфолио: https://www.behance.net/bobcatcommander 