bobcatcommander

UX/UI Designer
Здравствуйте, меня зовут Никита.
Мой профиль - UX/UI design. Специализируюсь на создании запоминающихся дизайнерских решений для сайтов и мобильных приложений.
Закончил курсы Киевской школы IT - ProgKievUa, по специальности - UX/UI & Web Design.
Немного о моих принципах:
- Исследование, исследование и еще раз исследование! Пока остальные дизайнеры просто копируют очередной дизайн лендинга - я определяю проблему с которой сталкиваются пользователи и нахожу её решение. Это главный принцип который позволяет создавать эффективные проекты.
- Работаю в современном векторном формате - никаких тяжелых PSD-файлов которые Вашему верстальщику сняться в кошмарах.
- Четко структурированная иерархия элементов в дизайне - верстальщик получит понятный макет с которым приятно работать, а Вы получите буст к времени исполнения проекта.
- Слежу за трендами и постоянно развиваюсь.
- Figma;
- Illustrator;
- Photoshop;
- Axure;
- XMind;
- InVision.