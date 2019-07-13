bobcatcommander

UX/UI Designer

Здравствуйте, меня зовут Никита.

Мой профиль - UX/UI design. Специализируюсь на создании запоминающихся дизайнерских решений для сайтов и мобильных приложений.

Закончил курсы Киевской школы IT - ProgKievUa, по специальности - UX/UI & Web Design.

Немного о моих принципах:

Исследование, исследование и еще раз исследование! Пока остальные дизайнеры просто копируют очередной дизайн лендинга - я определяю проблему с которой сталкиваются пользователи и нахожу её решение. Это главный принцип который позволяет создавать эффективные проекты.

Работаю в современном векторном формате - никаких тяжелых PSD-файлов которые Вашему верстальщику сняться в кошмарах.

Четко структурированная иерархия элементов в дизайне - верстальщик получит понятный макет с которым приятно работать, а Вы получите буст к времени исполнения проекта.

Слежу за трендами и постоянно развиваюсь.

Инструменты: