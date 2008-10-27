bobka

Борис Федоров bobka

 
39 летРоссия/Вологда
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Веб дизайн любой сложности + работа любого объёма/

сайт на FLASH целиком!

я делаю свою работу быстро и качественно!

оплата НЕ ЗАВИСИТ от кол-ва страниц, если страниц менее 20, и составляет 60$ за сайт, торг уместен.

Перевод текста опласчивается по договорённости.

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SEO

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Контент, рерайт и копипаст

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Перевод инструкций для бытовой техники, автоаксессуаров и т.п.

Отзывы заказчиков
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$250
0 баллов
15 лет назад
Клонирование
Этот отзыв, необходимо считать НЕЙТРАЛЬНЫМ. Так как администрация WebLancer.ru не предоставила возможность выбора нейтрального отзыва, а сама история склоняется ближе к негативному, я выбрал негативный. У Бориса стаж на WebLancer.net достаточно большой. Обсуждение началось очень грамотно. Борис запросил аванс 20 у.е. который был мгновенно переведён прямым переводом. Так как сумма аванса адекватная проекту - я ни одного мгновения не сомневался. Получив аванс, Борис уведомил меня, что желает получать деньги напрямую, минуя сервис. Что ж, бывает и такое, хотя благодарность ресурсу в 5% не такая уж и большая сумма, за возможность заработать. Правда на этот раз, мы договорились, что я увеличу сумму выплат для оплаты комиссии WebLancer.ru и мой проект будет оплачиваться только через ресурс WebLancer.ru Через некоторое время, я получил письмо-запрос, которое напомнило мне завлекающие письма Африканских мальчиков. У Бориса сломался компьютер, и он просил пересмотреть вариант оплаты. А именно оплатить вперёд 100% за первый пункт проекта - 80 у.е. Так как мы уже дважды обсудили вариант оплаты, то возвращаться к этому в третий раз, как-то странно.... Я дал Борису время 2 дня для решения возникших у него трудностей. Так как информации от Бориса не поступило, я снова открыл проект....