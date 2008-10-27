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Отзывы заказчиков
$250
0 баллов
15 лет назад
Этот отзыв, необходимо считать НЕЙТРАЛЬНЫМ. Так как администрация WebLancer.ru не предоставила возможность выбора нейтрального отзыва, а сама история склоняется ближе к негативному, я выбрал негативный. У Бориса стаж на WebLancer.net достаточно большой. Обсуждение началось очень грамотно. Борис запросил аванс 20 у.е. который был мгновенно переведён прямым переводом. Так как сумма аванса адекватная проекту - я ни одного мгновения не сомневался. Получив аванс, Борис уведомил меня, что желает получать деньги напрямую, минуя сервис. Что ж, бывает и такое, хотя благодарность ресурсу в 5% не такая уж и большая сумма, за возможность заработать. Правда на этот раз, мы договорились, что я увеличу сумму выплат для оплаты комиссии WebLancer.ru и мой проект будет оплачиваться только через ресурс WebLancer.ru Через некоторое время, я получил письмо-запрос, которое напомнило мне завлекающие письма Африканских мальчиков. У Бориса сломался компьютер, и он просил пересмотреть вариант оплаты. А именно оплатить вперёд 100% за первый пункт проекта - 80 у.е. Так как мы уже дважды обсудили вариант оплаты, то возвращаться к этому в третий раз, как-то странно.... Я дал Борису время 2 дня для решения возникших у него трудностей. Так как информации от Бориса не поступило, я снова открыл проект....