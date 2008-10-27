Веб дизайн любой сложности + работа любого объёма/

сайт на FLASH целиком!

я делаю свою работу быстро и качественно!

оплата НЕ ЗАВИСИТ от кол-ва страниц, если страниц менее 20, и составляет 60$ за сайт, торг уместен.

Перевод текста опласчивается по договорённости.

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SEO

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Контент, рерайт и копипаст

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Перевод инструкций для бытовой техники, автоаксессуаров и т.п.