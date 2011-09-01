bobos

Николай bobos

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Полиграфия, Наружная реклама

- Полиграфия

- Наружная реклама

- Логотипы

- Фирменный стиль

- Обработка фотографий

Портфолио

Отзывы заказчиков

Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$6
10 баллов
13 лет назад
Отрисовка макета пакета в векторе
С Николаем было приятно поработать. Все выполнил быстро и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Большое спасибо Владимиру, отлично сработали, все четко и понятно. Рекомендую!
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imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать (перерисовать) продукцию
Заказал Николаю создать объемное изображение продукции по эскизам. Задание выполнено четко по ТЗ, с учетом всех пожеланий. Работой доволен. Рекомендую Николая для работы в сфере дизайна.
Отличный заказчик, четко поставленная задача, оперативное решение всех вопросов, своевременная оплата. +
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yuradius
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Срочно сверстать буклет 4 листа A4
Стильно, вкусно, современно, быстро, выгодно по цене! Отлично все, уважаю! Удачи Николай!
Спасибо Юрию! Адекватно поставленная задача, оплата вовремя. Всем советую!!!
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