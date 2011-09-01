Полиграфия, Наружная реклама
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
13 лет назад
С Николаем было приятно поработать. Все выполнил быстро и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Большое спасибо Владимиру, отлично сработали, все четко и понятно. Рекомендую!
$20
10 баллов
13 лет назад
Заказал Николаю создать объемное изображение продукции по эскизам. Задание выполнено четко по ТЗ, с учетом всех пожеланий. Работой доволен. Рекомендую Николая для работы в сфере дизайна.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленная задача, оперативное решение всех вопросов, своевременная оплата. +
$30
10 баллов
14 лет назад
Стильно, вкусно, современно, быстро, выгодно по цене! Отлично все, уважаю! Удачи Николай!
Ответный отзыв
Спасибо Юрию! Адекватно поставленная задача, оплата вовремя. Всем советую!!!