bobrova_p_m

Работаю с фотографиями, видео и текстом

Здравствуйте, меня зовут Полина. Я — дипломированный филолог, который имеет большой стаж в работе с текстами. Помимо этого, я — фотограф и видеограф, что позволяет мне свободно работать с фото и видеофайлами.

Сферы моей деятельности: копирайтинг, выверка и редактирование текстов, маркетинг, ретушь фотографий, обработка фотографий, обработка видеороликов, монтаж, работа с аудиофайлами.

Моя ответственность и исполнительность являются огромным бонусом, так как к Вашему заказу я отнесусь с максимальной внимательностью.