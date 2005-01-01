bobrovskaya_n

Наталья Сметапрофф bobrovskaya_n

 
18 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Проектно-сметные работы на базах ТСН 2001, СН 2012 (ред.2021), ТСНБ (ТЕР) МО, ФЕР 2001 (ред. 2020)

Мы работаем с 2014 года и у нас уже более 3 000 составленных смет и более 100 разработанных проектов (более 700 разработанных разделов проектной и рабочей документации).«SmetaProff» - надежная компания по составлению строительных смет и проектной документации на ремонт, реконструкцию благоустройство и обслуживание объектов!Составляем сметы на строительные, ремонтные, электромонтажные и пусконаладочные работы на базах ТСН 2001, СН 2012 (ред.2021), ТСНБ (ТЕР) МО, ФЕР 2001 (ред. 2020)Разрабатываем проекты под ключ на капитальный ремонт и реконструкцию объектов в строгом соответствии с 87 постановлением правительства РФ для  школ, больниц, детских садов, административных зданий, производств, торговых центров, коттеджей, заводов, больших квартир, жилых домов!Ваша выгода состоит в том, что наши специалисты:

  • Выполнят замеры и Составят дефектные ведомости
  • Выполнят обследование и разработают отчет по обследованию.
  • Составят акты форм КС-2, КС-3, М-29
  • Займутся проверкой проектно-сметной документации.
  • Составят локальные сметы, объектные сметы, сводные сметные расчёты.
  • Защитят сметы, проекты и акты и пройдут экспертизу.
  • Составят технические карты на окна.
  • Разработают проектную документацию по разделам:
Архитектурные решения (АР)Конструкции металлические (КМ)Конструкции железобетонные (КЖ)Электроосвещение и силовое электрооборудование (ЭОМ)Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)Индивидуальные тепловые пункты и узлы учёта (ИТП)Водоснабжение и канализация (ВК)Электроосвещение (ЭО)Наружное освещение (ЭН)Слаботочные сети системы связи (СС)Охранно-пожарная сигнализация (ОПС, АПС, СОУЭ)Радиовещание и телевиденье (РТ)Контроль и управление доступом (СКУД)Система управления и диспетчеризации (АСУД)Генплан (СПОЗу ГП)
  • Всегда готовы предложить доступные цены и отличное качество.
  • У нас гибкий подход к каждому клиенту. Работаем на положительный результат.
  • Программа «ТУРБОСМЕТЧИК», профессионалы-сметчики от 10 лет рабочего стажа
  • Аттестат сметчика, действующий допуск в СРО, сертификат ISO 9001
  • Положительные отзывы в Сети
Обязательно посетите сайт компании www.smetaproff.ru  где Вы найдёте полный комплекс услуг, предоставляемый нашей компанией! С нашим опытом по работе московскими госзаказчиками, в т. ч. с объектами управления образования вы можете ознакомиться здесь:https://old.zakupki.mos.ru/#/suppliers/1279268 За нас говорят цифры: более 150 заключенных и выполненных контрактов на портале поставщиков. 

 Вам осталось только позвонить по телефону +7(499)346 60 61 или написать и мы профессионально решим любой вопрос!

С уважением, Наталья Владимировна Бобровскаяменеджер по продажам+74993466061[email protected] Сайт: www.smetaproff.ru