bobrovskaya_n

Наталья Сметапрофф bobrovskaya_nbobrovskaya_n
Мы работаем с 2014 года и у нас уже более 3 000 составленных смет и более 100 разработанных проектов (более 700 разработанных разделов проектной и рабочей документации).«SmetaProff» - надежная компания по составлению строительных смет и проектной документации на ремонт, реконструкцию благоустройство и обслуживание объектов!Составляем сметы на строительные, ремонтные, электромонтажные и пусконаладочные работы на базах ТСН 2001, СН 2012 (ред.2021), ТСНБ (ТЕР) МО, ФЕР 2001 (ред. 2020)Разрабатываем проекты под ключ на капитальный ремонт и реконструкцию объектов в строгом соответствии с 87 постановлением правительства РФ для школ, больниц, детских садов, административных зданий, производств, торговых центров, коттеджей, заводов, больших квартир, жилых домов!Ваша выгода состоит в том, что наши специалисты:
- Выполнят замеры и Составят дефектные ведомости
- Выполнят обследование и разработают отчет по обследованию.
- Составят акты форм КС-2, КС-3, М-29
- Займутся проверкой проектно-сметной документации.
- Составят локальные сметы, объектные сметы, сводные сметные расчёты.
- Защитят сметы, проекты и акты и пройдут экспертизу.
- Составят технические карты на окна.
- Разработают проектную документацию по разделам:
- Всегда готовы предложить доступные цены и отличное качество.
- У нас гибкий подход к каждому клиенту. Работаем на положительный результат.
- Программа «ТУРБОСМЕТЧИК», профессионалы-сметчики от 10 лет рабочего стажа
- Аттестат сметчика, действующий допуск в СРО, сертификат ISO 9001
- Положительные отзывы в Сети
Вам осталось только позвонить по телефону +7(499)346 60 61 или написать и мы профессионально решим любой вопрос!
С уважением, Наталья Владимировна Бобровскаяменеджер по продажам+74993466061[email protected] Сайт: www.smetaproff.ru