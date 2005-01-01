bobrovskaya_n

Проектно-сметные работы на базах ТСН 2001, СН 2012 (ред.2021), ТСНБ (ТЕР) МО, ФЕР 2001 (ред. 2020)

Мы работаем с 2014 года и у нас уже более 3 000 составленных смет и более 100 разработанных проектов (более 700 разработанных разделов проектной и рабочей документации).«SmetaProff» - надежная компания по составлению строительных смет и проектной документации на ремонт, реконструкцию благоустройство и обслуживание объектов!Составляем сметы на строительные, ремонтные, электромонтажные и пусконаладочные работы на базах ТСН 2001, СН 2012 (ред.2021), ТСНБ (ТЕР) МО, ФЕР 2001 (ред. 2020)Разрабатываем проекты под ключ на капитальный ремонт и реконструкцию объектов в строгом соответствии с 87 постановлением правительства РФ для школ, больниц, детских садов, административных зданий, производств, торговых центров, коттеджей, заводов, больших квартир, жилых домов! Ваша выгода состоит в том, что наши специалисты:

Выполнят замеры и Составят дефектные ведомости

Выполнят обследование и разработают отчет по обследованию.

Составят акты форм КС-2, КС-3, М-29

Займутся проверкой проектно-сметной документации.

Составят локальные сметы, объектные сметы, сводные сметные расчёты.

Защитят сметы, проекты и акты и пройдут экспертизу .

Составят технические карты на окна.

Разработают проектную документацию по разделам:

Архитектурные решения (АР)

Конструкции металлические (КМ)

Конструкции железобетонные (КЖ)

Электроосвещение и силовое электрооборудование (ЭОМ)

Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК)

Индивидуальные тепловые пункты и узлы учёта (ИТП)

Водоснабжение и канализация (ВК)

Электроосвещение (ЭО)

Наружное освещение (ЭН)

Слаботочные сети системы связи (СС)

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС, АПС, СОУЭ)

Радиовещание и телевиденье (РТ)

Контроль и управление доступом (СКУД)

Система управления и диспетчеризации (АСУД)

Генплан (СПОЗу ГП)

Всегда готовы предложить доступные цены и отличное качество.

У нас гибкий подход к каждому клиенту. Работаем на положительный результат.

Программа «ТУРБОСМЕТЧИК», профессионалы-сметчики от 10 лет рабочего стажа

Аттестат сметчика, действующий допуск в СРО, сертификат ISO 9001

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Обязательно посетите сайт компании www.smetaproff.ru где Вы найдёте полный комплекс услуг, предоставляемый нашей компанией! С нашим опытом по работе московскими госзаказчиками, в т. ч. с объектами управления образования вы можете ознакомиться здесь: https://old.zakupki.mos.ru/#/suppliers/1279268 За нас говорят цифры:

Вам осталось только позвонить по телефону +7(499)346 60 61 или написать и мы профессионально решим любой вопрос!

С уважением, Наталья Владимировна Бобровскаяменеджер по продажам+74993466061[email protected] Сайт: www.smetaproff.ru