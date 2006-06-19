ФИЛЬБЕРТ

Владимир Александрович

e-mail: [email protected]

Личные данные:

Дата рождения: 04.08.1975г.

Образование – высшее, Новосибирский институт экономики и менеджмента

Специальность по образованию: финансовый менеджмент

Семейное положение: женат, детей нет

Предполагаемая должность:

Начальник отдела, заместитель начальника отдела, руководитель направления, менеджер среднего звена.

Ожидаемый уровень дохода: от 20 000 рублей

Опыт работы:

янв.2001 – наст.время

СГУ при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»,

Сибирское межрегиональное отделение

Должность:

апр.2006 – наст.время: консультант отдела по работе с региональными представителями (за время работы в мае-июне 2006г. исполнял функции начальника отдела)

2001 – март 2006 : информационно-аналитический отдел (дважды повышен в должности за время работы в данном отделе)

Направление деятельности организации:

Приватизация федеральной собственности, операции с федеральными ценными бумагами, реализация имущества в рамках исполнительного производства

Должностные обязанности:

1. Контроль за деятельностью региональных представителей организации (6 регионов, 14 человек)

2. Составление сметы доходов и расходов, планирование работы региональных представителей

3. Материально-техническое обеспечение региональных представителей организации

4. Разработка и тех.поддержка программного обеспечения (баз данных) на основе MS Access.

5. Анализ данных и составление управленческих и статистических отчетов для внутреннего использования, а также для представления в головную структуру.

6. Администрирование локальной компьютерной сети (42 компьютера).

7. Техническая и консультационная поддержка пользователей по вопросам использования программного обеспечения, компьютерной и оргтехники.

8. Создание, развитие и тех.поддержка корпоративного сайта www.smorffi.ru

9. Исполнение обязанностей редактора официального информационного бюллетеня «Сибирский аукцион».

Дополнительная информация.

– В 2003г. прошел доп.обучение в головной организации в г.Москва .

– Разработал и внедрил в эксплуатацию 3 базы данных на платформе MS Access для учета различных направлений деятельности

– Разработал формы отчетности поверенных Фонда

сен.2000 – янв.2001

ООО "Интернет-агентство Онлайн-сити"

Должность: Руководитель web-проектов

Направление деятельности организации:

Разработка интернет-сайтов для корпоративных клиентов, рекламная деятельность в сети Интернет

Должностные обязанности:

1. Проведение переговоров с клиентами, подписание договоров.

2. Формирование технического задания на разработку Интернет-сайта, согласование ТЗ с заказчиками.

3. Контроль за соблюдением условий договоров, качества и сроков исполнения заказов

март 2000 – сент.2000

ООО «Шерл-экспресс-Н»

Должность: Экспедитор

Направление деятельности организации:

Транспортно-экспедиционные услуги (ж/д и автотранспортные перевозки)

Должностные обязанности:

1. Прием грузов к перевозке, составление транспортных документов.

2. Оптимизация маршрута доставки грузов.

3. Организация погрузки в железнодорожные вагоны.

янв.1999 – март 2000

Новосибирское региональное отделение Общероссийской политической общественной организации "Отечество"

Должность: Консультант

Направление деятельности:

общественная организация

Должностные обязанности:

1. Разработка оригинал-макетов печатной продукции (брошюры, календари, листовки)

2. Участие в организации и проведении массовых общественных мероприятий

3. Создание базы данных для учета членов организации (свыше 7 тыс. человек)

4. Администрирование локальной компьютерной сети (14 компьютеров)

Владение иностранными языками:

Английский, немецкий – со словарем

Знание компьютера:

Установка, настройка и обслуживание: OS MS WIndows 9x, Windows XP

Отличные навыки работы со следующими программами:

Офисные приложения: Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook);

Графические приложения: Adobe Photoshop, Corel Draw;

Прочие программы: MS SQL Server, CuteHTML, FineReader; создание web-сайтов (html, php)

Умение пользоваться офисной техникой:

Факс, сканер, копировальная техника

Личные качества:

Быстрая обучаемость. Коммуникабельность. Ответственность. Работоспособность. Стрессоустойчивость. Умение работать как в команде, так и на самостоятельном участке.

Хобби:

Web-дизайн, чтение, музыка