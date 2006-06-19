ФИЛЬБЕРТ
Владимир Александрович
e-mail: [email protected]
Личные данные:
Дата рождения: 04.08.1975г.
Образование – высшее, Новосибирский институт экономики и менеджмента
Специальность по образованию: финансовый менеджмент
Семейное положение: женат, детей нет
Предполагаемая должность:
Начальник отдела, заместитель начальника отдела, руководитель направления, менеджер среднего звена.
Ожидаемый уровень дохода: от 20 000 рублей
Опыт работы:
янв.2001 – наст.время
СГУ при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»,
Сибирское межрегиональное отделение
Должность:
апр.2006 – наст.время: консультант отдела по работе с региональными представителями (за время работы в мае-июне 2006г. исполнял функции начальника отдела)
2001 – март 2006 : информационно-аналитический отдел (дважды повышен в должности за время работы в данном отделе)
Направление деятельности организации:
Приватизация федеральной собственности, операции с федеральными ценными бумагами, реализация имущества в рамках исполнительного производства
Должностные обязанности:
1. Контроль за деятельностью региональных представителей организации (6 регионов, 14 человек)
2. Составление сметы доходов и расходов, планирование работы региональных представителей
3. Материально-техническое обеспечение региональных представителей организации
4. Разработка и тех.поддержка программного обеспечения (баз данных) на основе MS Access.
5. Анализ данных и составление управленческих и статистических отчетов для внутреннего использования, а также для представления в головную структуру.
6. Администрирование локальной компьютерной сети (42 компьютера).
7. Техническая и консультационная поддержка пользователей по вопросам использования программного обеспечения, компьютерной и оргтехники.
8. Создание, развитие и тех.поддержка корпоративного сайта www.smorffi.ru
9. Исполнение обязанностей редактора официального информационного бюллетеня «Сибирский аукцион».
Дополнительная информация.
– В 2003г. прошел доп.обучение в головной организации в г.Москва .
– Разработал и внедрил в эксплуатацию 3 базы данных на платформе MS Access для учета различных направлений деятельности
– Разработал формы отчетности поверенных Фонда
сен.2000 – янв.2001
ООО "Интернет-агентство Онлайн-сити"
Должность: Руководитель web-проектов
Направление деятельности организации:
Разработка интернет-сайтов для корпоративных клиентов, рекламная деятельность в сети Интернет
Должностные обязанности:
1. Проведение переговоров с клиентами, подписание договоров.
2. Формирование технического задания на разработку Интернет-сайта, согласование ТЗ с заказчиками.
3. Контроль за соблюдением условий договоров, качества и сроков исполнения заказов
март 2000 – сент.2000
ООО «Шерл-экспресс-Н»
Должность: Экспедитор
Направление деятельности организации:
Транспортно-экспедиционные услуги (ж/д и автотранспортные перевозки)
Должностные обязанности:
1. Прием грузов к перевозке, составление транспортных документов.
2. Оптимизация маршрута доставки грузов.
3. Организация погрузки в железнодорожные вагоны.
янв.1999 – март 2000
Новосибирское региональное отделение Общероссийской политической общественной организации "Отечество"
Должность: Консультант
Направление деятельности:
общественная организация
Должностные обязанности:
1. Разработка оригинал-макетов печатной продукции (брошюры, календари, листовки)
2. Участие в организации и проведении массовых общественных мероприятий
3. Создание базы данных для учета членов организации (свыше 7 тыс. человек)
4. Администрирование локальной компьютерной сети (14 компьютеров)
Владение иностранными языками:
Английский, немецкий – со словарем
Знание компьютера:
Установка, настройка и обслуживание: OS MS WIndows 9x, Windows XP
Отличные навыки работы со следующими программами:
Офисные приложения: Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook);
Графические приложения: Adobe Photoshop, Corel Draw;
Прочие программы: MS SQL Server, CuteHTML, FineReader; создание web-сайтов (html, php)
Умение пользоваться офисной техникой:
Факс, сканер, копировальная техника
Личные качества:
Быстрая обучаемость. Коммуникабельность. Ответственность. Работоспособность. Стрессоустойчивость. Умение работать как в команде, так и на самостоятельном участке.
Хобби:
Web-дизайн, чтение, музыка