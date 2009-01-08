Переводчик технической тематики (En-Ru-En, En-Ukr-En)
Качественные, "гладко" читаемые переводы по электронике, IT и онкологии.
Опыт работы в области переводов - 5 лет.
Профессия - сервисный инженер, отрасль - автоматизация производственных процессов.
Работа с документацией на английском - каждый день.
Самостоятельно работал в командировках, пусконаладка сложного оборудования.
Прошёл обучение за рубежом, на англоязычных курсах.
Обучал персонал клиентов, переводя инструкции manual and maintenance прямо с листа, вслух.
Грамотная речь, умение интерпретировать технические тексты, формулировать сжато и ёмко.
Портфолио
- Installation guide En-Ru124 просмотра
- IT En-Ru126 просмотров
- Электроника En-Ru126 просмотров