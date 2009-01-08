Переводчик технической тематики (En-Ru-En, En-Ukr-En)

Качественные, "гладко" читаемые переводы по электронике, IT и онкологии.

Опыт работы в области переводов - 5 лет.

Профессия - сервисный инженер, отрасль - автоматизация производственных процессов.

Работа с документацией на английском - каждый день.

Самостоятельно работал в командировках, пусконаладка сложного оборудования.

Прошёл обучение за рубежом, на англоязычных курсах.

Обучал персонал клиентов, переводя инструкции manual and maintenance прямо с листа, вслух.

Грамотная речь, умение интерпретировать технические тексты, формулировать сжато и ёмко.