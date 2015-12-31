Требуется Python разработчик для доработки проекта по автоматизации тестирования поведения ПО в различных операционных системах (Windows). ТЗ предоставлю реальному кандидату.
Прикладное ПОнет заявок
Закрыт
8 лет назад
Требуется Python разработчик для доработки проекта по автоматизации тестирования поведения ПО в различных операционных системах (Windows). ТЗ предоставлю реальному кандидату.
Срочно!Необходимо выполнить контрольную работу по предмету : машиностроение. Тема работы: домашнее задание по динамике и прочности.