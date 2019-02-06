bocharov23-90

Начертить-нарисовать? Это ко мне, вставайте в очередь:)

Окончил Алтайский государственный технический университет (Строительно-технологический факультет), Владею программами AutoCAD, ArchiCAD. Делаю на заказ архитектурные чертежи, узлы и детали, чертежи стадии КМ и КЖ.

Готов попробовать себя в иллюстрации, так как очень увлекаюсь рисованием. Обучаюсь в школе В. Калачевой. Очень хочу развиваться в этом направлении и готов взяться за не очень сложные проекты за небольшое вознаграждение)