bocharov23-90

Никита Бочаров bocharov23-90bocharov23-90
33 годаРоссия/Барнаул
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Начертить-нарисовать? Это ко мне, вставайте в очередь:)
Окончил Алтайский государственный технический университет (Строительно-технологический факультет), Владею программами AutoCAD, ArchiCAD. Делаю на заказ архитектурные чертежи, узлы и детали, чертежи стадии КМ и КЖ.
Готов попробовать себя в иллюстрации, так как очень увлекаюсь рисованием. Обучаюсь в школе В. Калачевой. Очень хочу развиваться в этом направлении и готов взяться за не очень сложные проекты за небольшое вознаграждение)
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