bochevik

Иван bochevik

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Занимаюсь созданием электронных курсов, презентаций.

Опыт работы[table]

03.2014 – Н.В.  

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» Должность: директор центра развития электронного образования - разработка интерактивных электронных курсов для вуза и корпоративного обучения; - организация и проведение обучающих мероприятий: вебинаров, семинаров, мастер-классов и т.д.; - разработка и внедрения дополнительных образовательных услуг; - разработка и проведение курсов повышения квалификации; - поддержка обучения персонала в организациях (создание электронных курсов, поддержка

внедрения ДОТ в организациях, проведение аттестаций сотрудников и т.д.); - внедрение электронного обучения в образовательный процесс.    

08.2013 – 03.2014  

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» Должность: проректор по заочному обучению - организация заочного обучения в институте; - планирование и контроль образовательного процесса на факультете заочного обучения; - внедрение дистанционного обучения с учетом передовых технологий в области ДО    

08.2012 – 08.2013 г.г.  

НОУ СПО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж) Должность: директор - руководство деятельностью учебного заведения; - разработка планов развития колледжа; - внедрение передового опыта в сфере образовательных услуг; - создание благоприятной педагогической среды для обучающихся в колледже, а также создание необходимых условий для успешной

работы и профессионального роста педагогического коллектива.  

01.2012 – 08. 2012 г.г

НОУ СПО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж) Должность: заместитель директора по учебно-производственной работе - планирование и контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей в колледже; - организация учебно-производственной работы в колледже, организация прохождения всех видов практик; - подготовка документов к лицензированию и государственной аккредитации учебного заведения; - подготовка статистических отчетов по деятельности колледжа;    

09.2010 – 01.2012 г.

НОУ СПО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж) Должность: заведующий отделением - организация образовательного процесса на отделении; - составление планов и отчетов; - учет контингента студентов; - контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей; - документооборот на отделении.

09. 2008 — 08. 2010 г.г

НОУ СПО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж) Должность: преподаватель социально-гуманитраных дисциплин - разработка РПД, написание учебно-методических материалов; - проведение учебных занятий; - кураторство.  

[/table]Профессиональные навыки и знания·        Отличноезнание нормативно-правовой базы в сфере профессионального образования;·        Владениесовременными педагогическими технологиями, в том числе педагогическим дизайном

(instructional design);·        Знаниеоснов управления персоналом, стратегического и инновационного менеджмента, опыт

в разработке и управлении инновационными проектами;·        Знаниеоснов делопроизводства;·        Опытв разработке и проведении мастер-классов и тренингов;·        Опытв продвижении·        Опытнаучно исследовательской деятельности (имею ряд научных публикаций по

археологии и педагогике); ·        Опытразработки электронных обучающих курсов в LMS Moodle, eAuthor, iSpringPresenter7, iSpring Suite7;·        Опытразработки и реализации плана внедрения LMS Moodle в образовательном процессе

вуза;·       Опытныйпользователь ПК: MS Office: Word, Excel, Outlook; Moodle, Corel Draw,Консультант + и др.Прочее·        Коммуникабельность,активная жизненная позиция ·        Нацеленностьна результат ·        Стрессоустойчивость·        Принципиальность·        Стремлениек развитию и профессиональному росту ·        Быстраяобучаемость·        Хобби— чтение, археологические раскопки, кулинария