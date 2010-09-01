Занимаюсь созданием электронных курсов, презентаций.

Опыт работы[table]

03.2014 – Н.В.

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» Должность: директор центра развития электронного образования - разработка интерактивных электронных курсов для вуза и корпоративного обучения; - организация и проведение обучающих мероприятий: вебинаров, семинаров, мастер-классов и т.д.; - разработка и внедрения дополнительных образовательных услуг; - разработка и проведение курсов повышения квалификации; - поддержка обучения персонала в организациях (создание электронных курсов, поддержка

внедрения ДОТ в организациях, проведение аттестаций сотрудников и т.д.); - внедрение электронного обучения в образовательный процесс.

08.2013 – 03.2014

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» Должность: проректор по заочному обучению - организация заочного обучения в институте; - планирование и контроль образовательного процесса на факультете заочного обучения; - внедрение дистанционного обучения с учетом передовых технологий в области ДО

08.2012 – 08.2013 г.г.

НОУ СПО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж) Должность: директор - руководство деятельностью учебного заведения; - разработка планов развития колледжа; - внедрение передового опыта в сфере образовательных услуг; - создание благоприятной педагогической среды для обучающихся в колледже, а также создание необходимых условий для успешной

работы и профессионального роста педагогического коллектива.

01.2012 – 08. 2012 г.г

НОУ СПО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж) Должность: заместитель директора по учебно-производственной работе - планирование и контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей в колледже; - организация учебно-производственной работы в колледже, организация прохождения всех видов практик; - подготовка документов к лицензированию и государственной аккредитации учебного заведения; - подготовка статистических отчетов по деятельности колледжа;

09.2010 – 01.2012 г.

НОУ СПО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж) Должность: заведующий отделением - организация образовательного процесса на отделении; - составление планов и отчетов; - учет контингента студентов; - контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей; - документооборот на отделении.

09. 2008 — 08. 2010 г.г

НОУ СПО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж) Должность: преподаватель социально-гуманитраных дисциплин - разработка РПД, написание учебно-методических материалов; - проведение учебных занятий; - кураторство.

[/table]Профессиональные навыки и знания· Отличноезнание нормативно-правовой базы в сфере профессионального образования;· Владениесовременными педагогическими технологиями, в том числе педагогическим дизайном

(instructional design);· Знаниеоснов управления персоналом, стратегического и инновационного менеджмента, опыт

в разработке и управлении инновационными проектами;· Знаниеоснов делопроизводства;· Опытв разработке и проведении мастер-классов и тренингов;· Опытв продвижении· Опытнаучно исследовательской деятельности (имею ряд научных публикаций по

археологии и педагогике); · Опытразработки электронных обучающих курсов в LMS Moodle, eAuthor, iSpringPresenter7, iSpring Suite7;· Опытразработки и реализации плана внедрения LMS Moodle в образовательном процессе

вуза;· Опытныйпользователь ПК: MS Office: Word, Excel, Outlook; Moodle, Corel Draw,Консультант + и др.Прочее· Коммуникабельность,активная жизненная позиция · Нацеленностьна результат · Стрессоустойчивость· Принципиальность· Стремлениек развитию и профессиональному росту · Быстраяобучаемость· Хобби— чтение, археологические раскопки, кулинария