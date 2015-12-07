Мой опыт художника-иллюстратора:
- иллюстрировала детскую книгу «Приключение в лесу», 2010 г.;
- стала художником Благотворительного фонда "Щедрику-Ведрику", 2013 г.
- рисовала комикс для журнала «Щедрику-Ведрику» №60, 2013 г.;
- рисовала комикс для журнала «Щедрику-Ведрику» №62, 2013 г.;
- рисовала комикс для журнала «Щедрику-Ведрику» №64, 2013 г.;
- стала финалистом конкурса эскизов "Атмосфера Соломии Крушельницкой", 2014 г.;
- стала финалистом конкурса книжной иллюстрации "Атмосфера Марка Вовчка", 2015 г.;
- стала финалистом эскизного проэкта для дизайнеров одежды "Атмосфера Катерины Билокур", 2015 г.;
- рисовала обложку и иллюстрировала книгу "Сны Ауринии", 2015 г.
- рисовала обложку для международного литературно-художественного издания "WHITE PHOENIX" №1, 2015 г.
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