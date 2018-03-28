Профессиональная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery
Доброго времени суток! Занимаюсь профессионально вёрсткой сайтов.Ответственный, заканчиваю начатое в назначенные сроки. С каждым днем усовершенствуюсь в данном направлении.
Работаю со всеми типами макетов : фиксированный , резиновый или адаптивный.
Семантика , валидность и кроссбраузерность это показатели хорошей и качественной вёрстки , которую я вам предлагаю. Фиксированное меню, всплывающее окна, различные слайды и тд.
Очень сильно люблю свое дело и по этому делаю его с большим удовольствием и отдачей.
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