Профессиональная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery

Доброго времени суток! Занимаюсь профессионально вёрсткой сайтов.Ответственный, заканчиваю начатое в назначенные сроки. С каждым днем усовершенствуюсь в данном направлении.

Работаю со всеми типами макетов : фиксированный , резиновый или адаптивный.

Семантика , валидность и кроссбраузерность это показатели хорошей и качественной вёрстки , которую я вам предлагаю. Фиксированное меню, всплывающее окна, различные слайды и тд.

Очень сильно люблю свое дело и по этому делаю его с большим удовольствием и отдачей.