Здравствуйте, меня зовут Богдан работаю в компании «ВК ТЕХНОПОЛЬ» в отделе Ютуб, занимаюсь съёмкой и монтажом роликов для ютуба

Здравствуйте, меня зовут Богдан работаю в компании «ВК ТЕХНОПОЛЬ» в отделе Ютуб, занимаюсь съёмкой и монтажом роликов для ютуба

мои работы вы можите увидить здесь https://www.youtube.com/channel/UCagOHMahdsTf3yJ17lqQCfw?view_as=subscriber

и также в моём инстаграме https://www.instagram.com/bodya_sam/