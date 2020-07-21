Богда Купневский bodya_sambodya_sam
22 годаУкраина/Кропивницкий
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Здравствуйте, меня зовут Богдан работаю в компании «ВК ТЕХНОПОЛЬ» в отделе Ютуб, занимаюсь съёмкой и монтажом роликов для ютуба
Здравствуйте, меня зовут Богдан работаю в компании «ВК ТЕХНОПОЛЬ» в отделе Ютуб, занимаюсь съёмкой и монтажом роликов для ютуба
мои работы вы можите увидить здесь https://www.youtube.com/channel/UCagOHMahdsTf3yJ17lqQCfw?view_as=subscriber
и также в моём инстаграме https://www.instagram.com/bodya_sam/