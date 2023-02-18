Ви шукаєте професійного фрілансера з копірайтингу та фоторедагування? Вітаю, ви знайшли мене! Мене звати Богдан, і я готовий допомогти вам з вашими проектами.

Я маю досвід у написанні текстів для різних розділів, таких як описи продуктів, блоги, статті та прес-релізи. Також я можу створити захопливий сюжет для ваших проектів. З моєю допомогою ви зможете привернути увагу своїх клієнтів та збільшити свій бізнес.

Крім того, я займаюсь редагуванням фотографій. Я можу допомогти вам вирішити проблему з кольоровим балансом, виправити недоліки та зробити ваші фотографії більш привабливими для вашої аудиторії.

Я гарантуватиму, що ваші замовлення будуть виконані швидко та професійно. Однак, варто зазначити, що я не приймаю замовлення, якщо клієнт не знає, що він хоче. Я завжди стежу за тим, щоб весь процес був прозорим та ефективним, і моя мета - зробити вас задоволеними результатом.

Не соромтеся звертатися до мене з будь-якими запитаннями, та я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами!