Ретушь и обработка фотографий
Опыт работы около 5 лет. Обработка фотографий: ретушь, обтравка, цветокоррекция, тонокоррекция, устранение пыли и царапин, устранение эффекта красных глаз, пластика и т. д. Вот мое портфолио: http://bodyaodin.carbonmade.com/
Портфолио
- Старик – из ч/б в цвет176 просмотров
- Природа - эффект миниатюры132 просмотра
- Солдат - из ч/б в цвет183 просмотра
- Кольцо - обтравка и ретушь149 просмотров
- Мои друзья - цветокоррекция, ретушь115 просмотров
- Девушка - похудание, ретушь, пластика170 просмотров
- Шапка - обтравка и ретушь142 просмотра
- Мужчина - ретушь (удаление ветрянки)136 просмотров
- Природа - ретушь151 просмотр
- Девушка - ретушь (похудание)378 просмотров
- Мужчина - ретушь_2123 просмотра
- Мужчина - ретушь147 просмотров