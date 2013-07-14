Ретушь и обработка фотографий

Опыт работы около 5 лет. Обработка фотографий: ретушь, обтравка, цветокоррекция, тонокоррекция, устранение пыли и царапин, устранение эффекта красных глаз, пластика и т. д. Вот мое портфолио: http://bodyaodin.carbonmade.com/