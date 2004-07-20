boevayasemga

Я Junior FullStack - разработчик. Пока что набираюсь опыта, поэтому готов учавствовать в любых проектах и задачах, касающихся web - разработки. В основном занимаюсь :
- созданием и настройкой сайта/лендинга/соцсети,
- работой с БД,
- вёрсткой,
- созданием интерактива на странице,
- подключением различных API,
- созданием регистрации, личного кабинета,
- связкой серевера с клиентом.
- Коммуникативные навыки: умение правильно донести нужную информацию, распланировать задачи и растасовать их по нужным категориям,
- Огранизационные: Строгий тайм менеджмент, выполнение поставленной задачи в сроки, привычка доводить начатое дело до конца.
- Общие soft-skills . Умение найти общий язык с любым.