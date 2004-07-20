boevayasemga

Я Junior FullStack - разработчик. Пока что набираюсь опыта, поэтому готов учавствовать в любых проектах и задачах, касающихся web - разработки. В основном занимаюсь :

созданием и настройкой сайта/лендинга/соцсети,

работой с БД,

вёрсткой,

созданием интерактива на странице,

подключением различных API,

созданием регистрации, личного кабинета,

связкой серевера с клиентом.

Личные качества

Коммуникативные навыки: умение правильно донести нужную информацию, распланировать задачи и растасовать их по нужным категориям,

Огранизационные: Строгий тайм менеджмент, выполнение поставленной задачи в сроки, привычка доводить начатое дело до конца.

Общие soft-skills . Умение найти общий язык с любым.

Всё что нас не убивает - делает нас лишь сильнее.