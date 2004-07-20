boevayasemga

Семетей boevayasemga

 
19 летКиргизия/Бишкек
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Я Junior FullStack - разработчик. Пока что набираюсь опыта, поэтому готов учавствовать в любых проектах и задачах, касающихся web - разработки. В основном занимаюсь :

  • созданием и настройкой сайта/лендинга/соцсети,
  • работой с БД,
  • вёрсткой,
  • созданием интерактива на странице,
  • подключением различных API,
  • созданием регистрации, личного кабинета,
  • связкой серевера с клиентом.
Личные качества

  • Коммуникативные навыки: умение правильно донести нужную информацию, распланировать задачи и растасовать их по нужным категориям,
  • Огранизационные: Строгий тайм менеджмент, выполнение поставленной задачи в сроки, привычка доводить начатое дело до конца.
  • Общие soft-skills . Умение найти общий язык с любым.
Всё что нас не убивает - делает нас лишь сильнее.