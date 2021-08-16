Иллюстратор, графический дизайнер
Средний навык владения Adobe Photoshop. Работаю на графическом планшете Wacom Intuos ctl-4100. Основы академического рисунка, живописи, композиции, скульптуры. Образование: Высший художественный колледж, 4 года по специальности Сценическое искусство.
Портфолио
- Афиши для концертного клуба.26 просмотров
- Афиши для концертного клуба.14 просмотров
- Афиши для концертного клуба.31 просмотр
- Афиши для концертного клуба.23 просмотра
- Афиши для концертного клуба.29 просмотров
- Афиши для концертного клуба.36 просмотров
- Афиши для концертного клуба.24 просмотра
- Логотип и меню концертного клуба.26 просмотров
- Иллюстрации26 просмотров
- Оформление спектакля.19 просмотров