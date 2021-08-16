Иллюстратор, графический дизайнер

Средний навык владения Adobe Photoshop. Работаю на графическом планшете Wacom Intuos ctl-4100. Основы академического рисунка, живописи, композиции, скульптуры. Образование: Высший художественный колледж, 4 года по специальности Сценическое искусство.