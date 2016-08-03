bogachov_e

Студия дизайна и проектирования Drizer.

Для нашей студии важно, чтобы продукты были полностью ориентированы на пользователя, именно поэтому приоритетной для нас задачей является выявление аудитории, для которой мы делаем продукт и то, какие задачи выполняет пользователь благодаря этому продукту. Обязательным условием является понимание сценария использования сервиса, что и как хочет получить пользователь на сайте.

Мы создаём продукт, улучшающий жизнь потребителя, именно по этой причине мы разрабатываем нечто большее, чем просто сайты, мы разрабатываем сервис, который способен максимально удовлетворить потребности клиента.

Работая с нами, вы получаете продукт, который заботится о вашем потребителе.