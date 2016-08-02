Обработка изображений для печати и интернета (соц. сети и т.п.)

Обработка любых изображений для печати или интернета.

Если Вам необходимо обработать ваше фото или фото для интернет-магазина, аватарку для соц. сетей или восстановить старые снимки - вы попали по адресу.

Предоставляю услуги: :

- ретушь

- цветокоррекция

- монтаж

- реставрация

- нанесение и удаление водяных знаков

- создание коллажей

- разукрашивание фотографий

- обтравка

- замена фона

- портреты на бумаге карандашом или тушью.