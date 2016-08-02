Обработка изображений для печати и интернета (соц. сети и т.п.)
Обработка любых изображений для печати или интернета.
Если Вам необходимо обработать ваше фото или фото для интернет-магазина, аватарку для соц. сетей или восстановить старые снимки - вы попали по адресу.
Предоставляю услуги: :
- ретушь
- цветокоррекция
- монтаж
- реставрация
- нанесение и удаление водяных знаков
- создание коллажей
- разукрашивание фотографий
- обтравка
- замена фона
- портреты на бумаге карандашом или тушью.
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