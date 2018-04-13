Переводчик японского языка, репетитор

Устный перевод ( переговоры, мастер-классы, проведение экскурсий (София, Музей ВОВ, Михайловский, Чернобыль, пешии прогулки по Киеву и т.д.): с сентября 2013 Письменный перевод (ведение деловой переписки, компьютерная, игровая тематика, и другие ) с марта 2013Репетитор, преподавание русского языка(с нуля) иностранцам сентябрь 2011 - октябрь 2012, сентябрь 2015 - август 2016Репетитор японского языка с сентября 2013 Проведение презентаций в японских школах и других организациях 2012-2013Публикации статей в японском интернет журнале с сентября 2013