bogdan095

Богдан Колесниченко bogdan095

 
28 летУкраина/Запорожье
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Рерайт текста Металлоконструкции

    $1

    Необходимо сделать рерайт текста, который во вложении. ﻿ВАЖНО! - Соблюдать технические термины ﻿- Использовать только связки (в соответствии с ГОСТ... ,  Согласно ГОСТ...) ﻿- Не писать много воды, не приукрашивать литературной ересью. строгий технический текст! ﻿ ﻿Требования к тексту: ﻿- структурированный текст - ...

    Рерайт текста
    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад