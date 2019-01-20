Необходимо разработать отчет Google Data Studio на основе данных Google Ads + Facebook Ads + Google Analytics. Так же необходимо настроить Google Tag Manager на сайте (цели на кнопки, формы итп)
Контекстная реклама4 заявки
Закрыт
4 года назад
Необходимо разработать отчет Google Data Studio на основе данных Google Ads + Facebook Ads + Google Analytics. Так же необходимо настроить Google Tag Manager на сайте (цели на кнопки, формы итп)
Необходимо сделать рерайт текста, который во вложении. ВАЖНО! - Соблюдать технические термины - Использовать только связки (в соответствии с ГОСТ... , Согласно ГОСТ...) - Не писать много воды, не приукрашивать литературной ересью. строгий технический текст! Требования к тексту: - структурированный текст - ...