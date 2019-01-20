Необходимо сделать рерайт текста, который во вложении. ﻿ВАЖНО! - Соблюдать технические термины ﻿- Использовать только связки (в соответствии с ГОСТ... , Согласно ГОСТ...) ﻿- Не писать много воды, не приукрашивать литературной ересью. строгий технический текст! ﻿ ﻿Требования к тексту: ﻿- структурированный текст - ...