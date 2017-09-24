bogdan199614

Богдан bogdan199614

 
27 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

-Свободное владение ПК;

-Знание языков программирования: C#;JavaScript,Java;базовые знания языков программирования:

PHP,C++;

-Back end: ASP.NET MVC;

-Front end: HTML, CSS, jQuery, AJAX;

-Знание шаблонов проектирования, описанных

в «DesignPatterns»,а также MVC,MVVM;

-IDE: Visual Studio 2010/2012/2013/2015, Eclipse Java Mars, имеетсяопытработысNetBeans;

-Имеется опыт работы с технологиями:

WPF,WCF,WF;

-Системы контроля версий: имеется опыт

работы с Git(SourceTree);

-Имею начальные знания SQL. Имеется опыт

работы с MySqlWorkbench,SqlServerManagementStudio;

-MSOffice- имею опыт работы с Word,Excel(базово);

-Владение языками: русский и украинский

языки свободно; английский – технический.

PHPJavascriptHTMLCSSjQueryAjaxJavaGitASP.NETSQL