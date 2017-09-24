bogdan199614

-Свободное владение ПК;
-Знание языков программирования: C#;JavaScript,Java;базовые знания языков программирования:
PHP,C++;
-Back end: ASP.NET MVC;
-Front end: HTML, CSS, jQuery, AJAX;
-Знание шаблонов проектирования, описанных
в «DesignPatterns»,а также MVC,MVVM;
-IDE: Visual Studio 2010/2012/2013/2015, Eclipse Java Mars, имеетсяопытработысNetBeans;
-Имеется опыт работы с технологиями:
WPF,WCF,WF;
-Системы контроля версий: имеется опыт
работы с Git(SourceTree);
-Имею начальные знания SQL. Имеется опыт
работы с MySqlWorkbench,SqlServerManagementStudio;
-MSOffice- имею опыт работы с Word,Excel(базово);
-Владение языками: русский и украинский
языки свободно; английский – технический.