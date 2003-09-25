Всем привет, меня зовут Богдан. Мне 16 лет. Я новый исполнитель на этой бирже. Всегда готов помочь людям, ибо есть много свободного времени. Готов в любое время принять заказ от вас. Уже более одного года увлекаюсь графическим дизайном . Закончив курсы, я сразу пошел практиковаться на реалии , и вот теперь нахожусь сдесь.
Есть опыт в трёх программах от Adobe , а именно:
- Photoshop 2019 (85 %)
- Illustrator 2019 (60%)
- InDesign 2019 ( 70%)
Портфолио
- Баннер акции87 просмотров
- Объектив93 просмотра
- Девушка94 просмотра
- Двойная экспозиция92 просмотра