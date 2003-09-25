bogdan_ivaniuk4

Богдан Иванюк bogdan_ivaniuk4

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Всем привет, меня зовут Богдан. Мне 16 лет.  Я новый исполнитель на этой бирже. Всегда готов помочь людям, ибо есть много свободного времени. Готов в любое время принять заказ от вас. Уже более одного года увлекаюсь графическим дизайном . Закончив курсы, я сразу пошел практиковаться на реалии , и вот теперь нахожусь сдесь.

Есть опыт в трёх программах от Adobe , а именно:

  • Photoshop 2019 (85 %)
  • Illustrator 2019  (60%)
  • InDesign 2019    ( 70%)

Портфолио