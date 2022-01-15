bogdanakaboga

Переводчик. Фотограф. Крипто-энтузиаст.

Меня зовут Богдан, молодой и перспективный специалист. Занимаюсь переводом, копирайтом, рерайтом текстов. Уровень владения английским C1.

Также занимаюсь фотографией, проф.обработкой фото (ретушь, цветокор, обтравка, восстановление и тд). Со всеми прог-ами adobe умею работать.

Уже несколько лет подавляющую часть моей жизни занимает Криптоиндустрия. Это значит, что, начиная от общей терминологи и до составления конкретных прогнозов по торговле, я могу быть вам полезен.

Личные качества: честность, пунктуальность,заинтересованность в работе, качественный подход.