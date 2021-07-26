bogdanchik1408

Основные задачи:
Наполнение товарных карточек/перенос готовых статей на сайт (работаю без рерайта/копирайта).
Поиск информации о товаре и изображений;
Оптимизация изображений перед загрузкой на сайт.
Заполнение характеристик товаров по шаблону/Оформление статей на сайте.
Навыки:
знание CMS WordPress, OpenCart, Битрикс, Tiu.ru;
базовые знания программ Photoshop;
знание Google-документов, Excel; и таблиц
внимательность и грамотность.
Составление структуры тем для статей.
Подготовка ТЗ для авторов.
Парсинг поисковых запросов
знание программы КейКоллектор (немного) + есть сама программа
опыт работы в сервисах Keys.so, Яндекс Вордстат, Мутаген
Навыки работы с большими объемами информации;
Опыт:
Опыт аналогичной работы в интернет магазинах на CMS OpenCart, Битрикс, Tiu.ru по направлениям: строительных материалов, напольных покрытий, цветов, мебели.
Ведение своего контентного блога и блога заказчика на WordPress