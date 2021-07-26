bogdanchik1408

Контент-менеджер

Основные задачи:

Наполнение товарных карточек/перенос готовых статей на сайт (работаю без рерайта/копирайта).

Поиск информации о товаре и изображений;

Оптимизация изображений перед загрузкой на сайт.

Заполнение характеристик товаров по шаблону/Оформление статей на сайте.

Навыки:

знание CMS WordPress, OpenCart, Битрикс, Tiu.ru;

базовые знания программ Photoshop;

знание Google-документов, Excel; и таблиц

внимательность и грамотность.

Составление структуры тем для статей.

Подготовка ТЗ для авторов.

Парсинг поисковых запросов

знание программы КейКоллектор (немного) + есть сама программа

опыт работы в сервисах Keys.so, Яндекс Вордстат, Мутаген

Навыки работы с большими объемами информации;

Опыт:

Опыт аналогичной работы в интернет магазинах на CMS OpenCart, Битрикс, Tiu.ru по направлениям: строительных материалов, напольных покрытий, цветов, мебели.

Ведение своего контентного блога и блога заказчика на WordPress