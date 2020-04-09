bogdanlis

Богдан bogdanlis

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web разработчик с пятилетним стажем. От парсера до интернет магазина!

Чем я могу быть вам полезен:

  • Разработка сайтов (любая cms, в том числе самопис, от одностраничника до высоконагруженного интернет магазина);
  • Разработка парсеров (парсинг абсолютно любого донора);
  • Сбор и обработка информации (на выходе получаете любой нужный вам формат и структуру);
  • Разработка ботов (как в мессенджерах так и самостоятельных);
  • Любаянестандартная или стандартная задача связанная с Web программированием!;
Что я люблю больше всего?Конечно же разработку ботов, парсеров и сбор/обработку информации :)

P.S. Абсолютно к любой задаче подхожу очень ответственно, будь до бюджет в 10$ или в 1500$А какие у меня цены?

Наверняка Вы хотите знать заранее(прежде чем мне написать) какие у меня цены. В основном такие:

  • Сайт-каталог - от 80$;
  • Парсер: от 25$;
  • Сбор и обработка информации: от 30$;
  • Бот в мессенджере: от 25$, самостоятельный: от 50$;