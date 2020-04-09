Web разработчик с пятилетним стажем. От парсера до интернет магазина!

Чем я могу быть вам полезен:

Разработка сайтов (любая cms, в том числе самопис, от одностраничника до высоконагруженного интернет магазина);

(любая cms, от одностраничника до высоконагруженного интернет магазина); Разработка парсеров (парсинг абсолютно любого донора);

(парсинг абсолютно любого донора); Сбор и обработка информации (на выходе получаете любой нужный вам формат и структуру);

(на выходе получаете любой нужный вам формат и структуру); Разработка ботов (как в мессенджерах так и самостоятельных);

(как в мессенджерах так и самостоятельных); Любая нестандартная или стандартная задача связанная с Web программированием!;

Что я люблю больше всего?Конечно же разработку ботов, парсеров и сбор/обработку информации :)

P.S. Абсолютно к любой задаче подхожу очень ответственно, будь до бюджет в 10$ или в 1500$ А какие у меня цены?

Наверняка Вы хотите знать заранее(прежде чем мне написать) какие у меня цены . В основном такие: