Web разработчик с пятилетним стажем. От парсера до интернет магазина!
Чем я могу быть вам полезен:
- Разработка сайтов (любая cms, в том числе самопис, от одностраничника до высоконагруженного интернет магазина);
- Разработка парсеров (парсинг абсолютно любого донора);
- Сбор и обработка информации (на выходе получаете любой нужный вам формат и структуру);
- Разработка ботов (как в мессенджерах так и самостоятельных);
- Любаянестандартная или стандартная задача связанная с Web программированием!;
P.S. Абсолютно к любой задаче подхожу очень ответственно, будь до бюджет в 10$ или в 1500$А какие у меня цены?
Наверняка Вы хотите знать заранее(прежде чем мне написать) какие у меня цены. В основном такие:
- Сайт-каталог - от 80$;
- Парсер: от 25$;
- Сбор и обработка информации: от 30$;
- Бот в мессенджере: от 25$, самостоятельный: от 50$;