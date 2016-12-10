bogdanmadelyk

Богдан Мадэлык bogdanmadelyk

 
27 летУкраина/Житомир
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Адаптивная верстка сайтов: HTML5, CSS3, Bootstrap3

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3
  • JavaScript, jQuery
  • Блочная верстка
  • Адаптивность
  • Кроссбраузерность
  • Валидный, читабельный, логичный, продуманный код
  • Sass
  • Bootstrap3
  • Использование спрайтов
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • jQuery/CSS3 анимация сайтов
  • Parallax еффекты

Преимущества работы со мной:

  • Без предоплаты
  • Соблюдаю поставлены мною сроки
  • Всегда на связи, не пропадаю
  • Ответственное отношение к поставленному заданию
  • Постоянно усовершенствуюсь
ВК: https://vk.com/bogdanmadelyk

E-mail: [email protected]

skype: madelyk_bogdan

JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLjQuerySASS
Портфолио
  • Agency
    Agency
    131 просмотр
  • Shopno
    Shopno
    156 просмотров
  • Bino
    Bino
    206 просмотров