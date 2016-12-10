Богдан Мадэлык bogdanmadelykbogdanmadelyk
27 летУкраина/Житомир
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Адаптивная верстка сайтов: HTML5, CSS3, Bootstrap3
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3
- JavaScript, jQuery
- Блочная верстка
- Адаптивность
- Кроссбраузерность
- Валидный, читабельный, логичный, продуманный код
- Sass
- Bootstrap3
- Использование спрайтов
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- jQuery/CSS3 анимация сайтов
- Parallax еффекты
- Без предоплаты
- Соблюдаю поставлены мною сроки
- Всегда на связи, не пропадаю
- Ответственное отношение к поставленному заданию
- Постоянно усовершенствуюсь
E-mail: [email protected]
skype: madelyk_bogdan