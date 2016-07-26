bogdanofandrey

Талантливый web-дизайнер

Умею рисовать сайты, страницы захвата, интернет магазины и все что можно увидеть на экранах мониторов или мобильных устройств. Я тот человек, который поможет и посоветует как сделать лучше. У меня за плечами три года в студии Mokselle, более 150 страниц захвата и роль ведущего дизайнера в производственном отделе, который отвечает на любые вопросы дизайнеров. Объясняет почему так, а не иначе, находит выход в сложной ситуации и знает как запихнуть в блок то, что, кажется, запихнуть невозможно. Хватит уже читать описание о том, какой я хороший дизайнер — напишите мне.