Профессиональный fashion фотограф. Ретушер.

Профессиональный fashion фотограф. Фото-редактор всеукраинского глянцевого журнала Fashion Today. Главный фото-редактор портала Geometria.ru в Луганске. Преподаватель школы моделей JAM MA. Первый фотограф Луганска фотографии которого попали в электронную версию итальянского журнала VOGUE.

Принимаю заказы на фотосъемки во всех городах Украины: Портфолио, модельные тесты, снэпшоты, lookbook, художественные фотосъемки. Съемки для всеукраинского глянцевого журнала FashionToday/

Принимаю заказы на ретушь фотографий. Пластика, dodje&burn, цветокорекция.