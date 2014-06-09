Профессиональный fashion фотограф. Ретушер.
Профессиональный fashion фотограф. Фото-редактор всеукраинского глянцевого журнала Fashion Today. Главный фото-редактор портала Geometria.ru в Луганске. Преподаватель школы моделей JAM MA. Первый фотограф Луганска фотографии которого попали в электронную версию итальянского журнала VOGUE.
Принимаю заказы на фотосъемки во всех городах Украины: Портфолио, модельные тесты, снэпшоты, lookbook, художественные фотосъемки. Съемки для всеукраинского глянцевого журнала FashionToday/
Принимаю заказы на ретушь фотографий. Пластика, dodje&burn, цветокорекция.
Портфолио
- Ретушь фотографий187 просмотров
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