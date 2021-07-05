bogdantazuk

Богдан bogdantazuk

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Предоставлю вам лучшую услугу на рынке!

Если вам нужен красивый и современный дизайн. Вы попали именно сюда!

★ Рисую крутые рекламные баннеры, дизайн сайтов и т.д. ★

★ Умею работать с текстом ★

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!

Я:

   • Гарантирую качество выполненной работы.

   • Работаю без предоплаты.

   • Выполняю работы в приложениях Figma, Photoshop.

Связь:

   • E-mail: [email protected]

   • Телеграм: bogdantazuk

Оплатить мой труд можно любым удобным для вас способом, но лучше всего на карту.

Пишите, обо всем договоримся.

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