Предоставлю вам лучшую услугу на рынке!

Если вам нужен красивый и современный дизайн. Вы попали именно сюда!

★ Рисую крутые рекламные баннеры , дизайн сайтов и т.д. ★

★ Умею работать с текстом ★

Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!

Я:

• Гарантирую качество выполненной работы.

• Работаю без предоплаты.

• Выполняю работы в приложениях Figma, Photoshop.

Связь:

• E-mail: [email protected]

• Телеграм: bogdantazuk

Оплатить мой труд можно любым удобным для вас способом, но лучше всего на карту.

Пишите, обо всем договоримся.