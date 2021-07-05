Предоставлю вам лучшую услугу на рынке!
Если вам нужен красивый и современный дизайн. Вы попали именно сюда!
★ Рисую крутые рекламные баннеры, дизайн сайтов и т.д. ★
★ Умею работать с текстом ★
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Я:
• Гарантирую качество выполненной работы.
• Работаю без предоплаты.
• Выполняю работы в приложениях Figma, Photoshop.
Связь:
• E-mail: [email protected]
• Телеграм: bogdantazuk
Оплатить мой труд можно любым удобным для вас способом, но лучше всего на карту.
Пишите, обо всем договоримся.
Портфолио
- Работа №1 в Figmа22 просмотра