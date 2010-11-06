Действующий сео-специалист интернет-компании
Являюсь руководителем отдела продвижения одного из региональных интернет-агентств. За меньшие деньги Вы получаете то же качество услуг, что и в сео-компании.
- Предоставление консультаций по юзабилити и продвижению сайтов.
- Осуществляю комплексное продвижение сайтов в Яндекс, Гугл, Рамблер, Майл.
- Располагаю платным специализированным софтом, предоставляю точные и наглядные отчеты.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Все отлично, консультации получил в полном объеме,даже более того. Спасибо большое Настоятельно рекомендую, как исполнителя
Ответный отзыв
Общительный парень! Приятно было отвечать на вопросы. Будете иметь с ним дело как с заказчиком проблем никаких не возникнет.
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $250
от 60 дней
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