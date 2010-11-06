Действующий сео-специалист интернет-компании

Являюсь руководителем отдела продвижения одного из региональных интернет-агентств. За меньшие деньги Вы получаете то же качество услуг, что и в сео-компании.

- Предоставление консультаций по юзабилити и продвижению сайтов.

- Осуществляю комплексное продвижение сайтов в Яндекс, Гугл, Рамблер, Майл.

- Располагаю платным специализированным софтом, предоставляю точные и наглядные отчеты.