bogerok88

Георгий bogerok88

 
35 летРоссия/Ярославль
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Действующий сео-специалист интернет-компании

Являюсь руководителем отдела продвижения одного из региональных интернет-агентств. За меньшие деньги Вы получаете то же качество услуг, что и в сео-компании.

- Предоставление консультаций по юзабилити и продвижению сайтов.

- Осуществляю комплексное продвижение сайтов в Яндекс, Гугл, Рамблер, Майл.

- Располагаю платным специализированным софтом, предоставляю точные и наглядные отчеты.

Отзывы заказчиков
tz-seo
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
13 лет назад
Нужна консультация по программе allsubmitter
Все отлично, консультации получил в полном объеме,даже более того. Спасибо большое Настоятельно рекомендую, как исполнителя
Общительный парень! Приятно было отвечать на вопросы. Будете иметь с ним дело как с заказчиком проблем никаких не возникнет.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
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