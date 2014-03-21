Графический и полиграфический дизайнер

Доброго времени суток!

Креативно, профессионально, качественно

Меня зовут Альфия. Я занимаюсь росписью по ткани, стеклу, керамике, поделками искусственных цветов, графическим дизайном и разработаю макеты: упаковок, магнитов, вывесок, визиток, баннеров, консолей, штендеров, листовок, бланков, открыток, логотипов, календарей, фирменных стилей, буклетов, версток книг,каталог и журналов, созданий фотокниг и т.д.

Я работаю в программах Adobe photoshop и Corel Draw, изучаю Adobe InDesing и Illustrator.

Обращаетесь ко мне по мейлу [email protected] и подробно напишите, что вы хотите сделать! Надеюсь на понимания!