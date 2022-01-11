bogleveaslanidi

SMM-МАРКЕТОЛОГ

Здравствуйте, меня зовут Валерия, я smm-маркетолог)Предлагаю вам свои услуги)- Определение вашей ЦА- Контент - план для сторис и ленты (темы и написание постов)- Создание ссылки (mssg.me и Таплинк)- Создание шапки профиля- Написание поста- Аудит (разбор вашего профиля, только за ОБРАТНУЮ звязь, отзыв)- Создание визуала ленты( обработка фотографий) - Полное ведение под ключ. Качественно — не значит дорого!) Буду рада вам помочь сделать ваш аккаунт уникальным!