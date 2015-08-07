bogomaz_aleksej

Алексей bogomaz_aleksej

 
32 годаРоссия/Таганрог
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Профессиональные навыки и знания

• Хорошие знания php, html, css, С/С++/C#, java, администрирования баз данных MS SQL, Oracle, My SQL, Paradox.

• Навыки работы с CMS Joomla, Drupal, 1С-Битрикс.

Знание иностранных языков

• Немецкий язык — читаю и перевожу со словарем

• Английский язык – читаю и перевожу со словарем

Прочее

• Ответственность

• Внимательность

• Усидчивость

• Трудолюбие

PHPOracleHTMLCSSJoomlaDrupalБитриксJavaSQL1С-Битрикс
Портфолио