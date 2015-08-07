Профессиональные навыки и знания
• Хорошие знания php, html, css, С/С++/C#, java, администрирования баз данных MS SQL, Oracle, My SQL, Paradox.
• Навыки работы с CMS Joomla, Drupal, 1С-Битрикс.
Знание иностранных языков
• Немецкий язык — читаю и перевожу со словарем
• Английский язык – читаю и перевожу со словарем
Прочее
• Ответственность
• Внимательность
• Усидчивость
• Трудолюбие
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Портфолио
- Проверка на валидность http://energyrostov.ru/134 просмотра
- Каталог дверей http://dverirnd.ru/catalog/toreks229 просмотров
- Сайт shevchen-ko.ru163 просмотра