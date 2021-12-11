bogomolova_yana

SMM- специалист

Опыт работы около 2 лет. Имеются кейсы сотрудничества с различными сферами бизнеса, образовательными проектами.

Какую работу я организовываю:

Грамотная стратегия продвижения аккаунта;

Анализ конкурентов, выявление слабых сторон;

Аудит проектного аккаунта;

Составление правильной шапки профиля;

Оформление визуала и хайлайтс с последующим наполнением;

Ежедневная публикация сторис;

Создание рубрик ;

Публикация постов всех типов;

Подборка хэштегов с дальнейшим тестированием на эффективность;

Активности в других блогах;

Работа с блогерами на бартерной основе. Если форма прямого эфира, составляю тезисный план к нему;

Создание рилс;

Гайды;

Проведение розыгрышей.

Считаю что только серьезный подход к делу , дает хороший результат. Со своей стороны могу гарантировать - ответственность, соблюдение всех договоренностей и дедлайнов, готовность работать на результат.

Буду рада сотрудничеству!