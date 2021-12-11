bogomolova_yana

Опыт работы около 2 лет. Имеются кейсы сотрудничества с различными сферами бизнеса, образовательными проектами.
Какую работу я организовываю:
Грамотная стратегия продвижения аккаунта;
Анализ конкурентов, выявление слабых сторон;
Аудит проектного аккаунта;
Составление правильной шапки профиля;
Оформление визуала и хайлайтс с последующим наполнением;
Ежедневная публикация сторис;
Создание рубрик ;
Публикация постов всех типов;
Подборка хэштегов с дальнейшим тестированием на эффективность;
Активности в других блогах;
Работа с блогерами на бартерной основе. Если форма прямого эфира, составляю тезисный план к нему;
Создание рилс;
Гайды;
Проведение розыгрышей.
Считаю что только серьезный подход к делу , дает хороший результат. Со своей стороны могу гарантировать - ответственность, соблюдение всех договоренностей и дедлайнов, готовность работать на результат.
Буду рада сотрудничеству!