bogoslovskaya

Приведу клиентов в Ваш бизнес! Настрою рекламу в Рекламной сети Яндекс.

Давайте знакомиться!

Богословская Ксения – специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Работаю в продажах с 2005 года. За это время прошла путь от обычного менеджера до Директора по развитию.

В 2018 г. полностью поменяла свою сферу деятельности с офлайна на онлайн.

Прошла обучение в школе Profi-Internet.

Грамотно настрою рекламу в РСЯ и приведу новых клиентов в ваш бизнес. Аудит сайта и конкурентов бесплатно!