bogoslovskaya

Ксения bogoslovskaya

 
43 годаРоссия/Ульяновск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Приведу клиентов в Ваш бизнес! Настрою рекламу в Рекламной сети Яндекс.

Давайте знакомиться! 

Богословская Ксения – специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Работаю в продажах с 2005 года. За это время прошла путь от обычного менеджера до Директора по развитию. 

В 2018 г. полностью поменяла свою сферу деятельности с офлайна на онлайн. 

Прошла обучение в школе Profi-Internet. 

Грамотно настрою рекламу в РСЯ и приведу новых клиентов в ваш бизнес. Аудит сайта и конкурентов бесплатно!

Аудит сайта