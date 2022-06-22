bohan_webdesign

Дизайн сайтов

Почему клиенты выбирают меня?

-Делаю дизайн, который решает задачи бизнеса и клиентов, удобно и красиво

-Комплексно и системно подхожу к работе

-Делю проект на этапы

-Особое внимание уделяю аналитике, логике взаимодействия и структуре

-Использую в дизайне такие визуальные приемы, которые передают характер и ценности вашего бренда

-Соблюдаю сроки и оперативно отвечаю на сообщения

-Не создаю шаблонных решений, только уникальный дизайн

-Адекватно воспринимаю критику, нахожу подход к любой задаче