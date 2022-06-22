bohan_webdesign

Кристина Бохан bohan_webdesignbohan_webdesign
23 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов
Почему клиенты выбирают меня?
-Делаю дизайн, который решает задачи бизнеса и клиентов, удобно и красиво
-Комплексно и системно подхожу к работе
-Делю проект на этапы
-Особое внимание уделяю аналитике, логике взаимодействия и структуре
-Использую в дизайне такие визуальные приемы, которые передают характер и ценности вашего бренда
-Соблюдаю сроки и оперативно отвечаю на сообщения
-Не создаю шаблонных решений, только уникальный дизайн
-Адекватно воспринимаю критику, нахожу подход к любой задаче
Я против войны в Украине!