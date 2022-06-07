bohdanavovk

Графічний дизайн | Контент-маркетинг
Креативний професіонал з досвідом роботи у сфері контент-маркетингу та графічного дизайну понад 2 роки.
Резюме - https://drive.google.com/file/d/1tfRJhFN4KPLHHC4alVgkD98gqP7irtuf/view?usp=sharing
Портфоліо - https://drive.google.com/drive/folders/1Yq_X_ym_zWZtiEita1rXXno3HIkQ8kiW?usp=sharing
Чим я можу допомогти:
• Графічний дизайн
- оформлення PDF файлів та презентацій
- створення афіш/банерів
- створення landing pages
- розробка контент-стратегії для просування в соцмережах
- створення контент-плану та ТЗ для виконавців
- упаковка профілів Instagram&Facebook (назва, шапка профілю, хайлайти, хедер, 6/9 публікацій)
- ведення комерційних та особистих сторінок в Instagram&Facebook (написання та публікування постів, створення stories)
- написання продажних текстів для рекламних оголошень
- створення ТЗ для фотографа
- написання сценарію та ТЗ для відеозйомки
- рерайт текстів
Ціна та терміни обговорюються особисто (все залежить від проєкту, задач, термінів та складності).