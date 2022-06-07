bohdanavovk

Богдана Вовк bohdanavovk

 
23 годаУкраина/Черновцы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графічний дизайн | Контент-маркетинг

Креативний професіонал з досвідом роботи у сфері контент-маркетингу та графічного дизайну понад 2 роки.

Резюме - https://drive.google.com/file/d/1tfRJhFN4KPLHHC4alVgkD98gqP7irtuf/view?usp=sharing

Портфоліо - https://drive.google.com/drive/folders/1Yq_X_ym_zWZtiEita1rXXno3HIkQ8kiW?usp=sharing

Чим я можу допомогти:

• Графічний дизайн

  • оформлення PDF файлів та презентацій
  • створення афіш/банерів
  • створення landing pages
• Контент-маркетинг

  • розробка контент-стратегії для просування в соцмережах
  • створення контент-плану та ТЗ для виконавців
  • упаковка профілів Instagram&Facebook (назва, шапка профілю, хайлайти, хедер, 6/9 публікацій)
  • ведення комерційних та особистих сторінок в Instagram&Facebook (написання та публікування постів, створення stories)
  • написання продажних текстів для рекламних оголошень
  • створення ТЗ для фотографа
  • написання сценарію та ТЗ для відеозйомки
  • рерайт текстів
• Відеомонтаж роликів для соцмереж (Instagram, Facebook, TikTok)

Ціна та терміни обговорюються особисто (все залежить від проєкту, задач, термінів та складності).